Матч завершен
Унион
Берлин
Уджа 86
1:2
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Дост 48
Силва 62
Бундеслига, 6 тур

Бундеслига,

6 тур

Германия
27 сент. 2019, 21:30 МСК
27.09.2019, 21:30 МСК
пятница
Составы
Унион
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
3
Суботич
Невен Суботич
90
14
Райхель
Кен Райхель
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
7
Гогиа
Акаки Гогиа
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
90
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
90
Запасные
35
Николас
Мориц Николас
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
23
Кроос
Феликс Кроос
11
Уджа
Энтони Уджа
86'
27
Бекер
Шеральдо Бекер
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
8
Меес
Йосуа Меес
Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
25
Дурм
Эрик Дурм
90
18
Туре
Алмами Туре
90
5
Фернандес
Желсон Фернандес
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
10
Костич
Филип Костич
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
15
Камада
Даичи Камада
90
9
Дост
Бас Дост
48'
48'
90
33
Силва
Андре Силва
62'
62'
90
Запасные
32
Реннов
Фредерик Реннов
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
3
Фалет
Симон Фалет
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
28
Кор
Доминик Кор
16
Торро
Лукас Торро
11
Гачинович
Мият Гачинович
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
7
Йовелич
Деян Йовелич