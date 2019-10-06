Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Роде 55
Силва 88
2:2
Матч завершен
Вердер
Бремен
Классен 27
Рашица 90
Бундеслига, 7 тур

Бундеслига,

7 тур

Германия
6 окт. 2019, 19:00 МСК
6.10.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Айнтрахт
мин
32
Реннов
Фредерик Реннов
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
24
Да Коста
Данни Да Коста
90
18
Туре
Алмами Туре
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
17
Роде
Себастьян Роде
55'
55'
90
10
Костич
Филип Костич
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
15
Камада
Даичи Камада
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
90
33
Силва
Андре Силва
88'
88'
90
Запасные
29
Видвальд
Феликс Видвальд
19
Абрахам
Давид Абрахам
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
25
Дурм
Эрик Дурм
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
5
Фернандес
Желсон Фернандес
28
Кор
Доминик Кор
11
Гачинович
Мият Гачинович
7
Йовелич
Деян Йовелич
Вердер
мин
1
Павленка
Иржи Павленка
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
13
Велькович
Милош Велькович
90
17
Шахин
Нури Шахин
90
36
Гросс
Кристиан Гросс
90
30
Классен
Дэви Классен
27'
27'
90
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
7
Рашица
Милот Рашица
90'
90'
90
32
Фридль
Марко Фридль
90
19
Сарджент
Джош Сарджент
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
15
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
4
Ланг
Михаэль Ланг
44
Баргфреде
Филипп Баргфреде
39
Голлер
Бенжамин Голлер
14
Писарро
Клаудио Писарро
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
29
Иорст
Лук Иорст