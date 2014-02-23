Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
0:0
Матч завершен
Вердер
Бремен
Бундеслига, 22 тур

Бундеслига,

22 тур

Германия
23 февр. 2014, 17:30 МСК
23.02.2014, 17:30 МСК
воскресенье
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
46
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Майер
Александер Майер
90
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Флум
Йоханнес Флум
64
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Хоселу
Хоселу
90
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Джакпа
Констант Джакпа
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Инуи
Такаши Инуи
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Айхнер
Штефан Айхнер
0
Кадлец
Вацлав Кадлец
Вердер
мин
0
Вольф
Рафаэль Вольф
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
80
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Кроос
Феликс Кроос
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
36
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
86
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Гарсия
Сантьяго Гарсия
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
0
Элиа
Эльеро Элиа
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Кобылянски
Мартин Кобылянски