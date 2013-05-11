Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Кения
Англия
Канада
США
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Вердер
Бремен
Де Брюйне 22
1:1
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Лакич 51
Бундеслига, 33 тур
Бундеслига,
33 тур
Германия
11 мая 2013, 16:30 МСК
11.05.2013, 16:30 МСК
суббота
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
82
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Кроос
Феликс Кроос
62
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
22'
22'
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
90
Запасные
0
Штребингер
Рихард Штребингер
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
0
Павлович
Матео Павлович
0
Юнузович
Златко Юнузович
0
Акпала
Джозеф Акпала
Айнтрахт
мин
0
Николов
Ока Николов
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Инуи
Такаши Инуи
83
0
Айхнер
Штефан Айхнер
88
0
Матмур
Карим Матмур
86
0
Лакич
Срджан Лакич
51'
51'
90
Запасные
0
Озер
Айкут Озер
0
Джакпа
Констант Джакпа
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Бучер
Хайко Бучер
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Штендера
Марк Штендера
0
Ошшен
Оливье Ошшен