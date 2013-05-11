Матч завершен
Вердер
Бремен
Де Брюйне 22
1:1
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Лакич 51
Бундеслига, 33 тур

Бундеслига,

33 тур

Германия
11 мая 2013, 16:30 МСК
11.05.2013, 16:30 МСК
суббота
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
82
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Кроос
Феликс Кроос
62
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
22'
22'
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
90
Запасные
0
Штребингер
Рихард Штребингер
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
0
Павлович
Матео Павлович
0
Юнузович
Златко Юнузович
0
Акпала
Джозеф Акпала
Айнтрахт
мин
0
Николов
Ока Николов
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Инуи
Такаши Инуи
83
0
Айхнер
Штефан Айхнер
88
0
Матмур
Карим Матмур
86
0
Лакич
Срджан Лакич
51'
51'
90
Запасные
0
Озер
Айкут Озер
0
Джакпа
Констант Джакпа
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Бучер
Хайко Бучер
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Штендера
Марк Штендера
0
Ошшен
Оливье Ошшен