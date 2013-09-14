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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вердер
Бремен
0:3
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Кадлец 14
Кадлец 34
Предль 77
Бундеслига, 5 тур
Бундеслига,
5 тур
Германия
14 сент. 2013, 16:30 МСК
14.09.2013, 16:30 МСК
суббота
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Предль
Себастьян Предль
77'
77'
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
90
0
Хант
Аарон Хант
78
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Экичи
Мехмет Экичи
46
0
Кроос
Феликс Кроос
46
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
90
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Гарсия
Сантьяго Гарсия
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
0
Айчичек
Левент Айчичек
0
Петерсен
Нильс Петерсен
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
85
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
90
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Инуи
Такаши Инуи
61
0
Айхнер
Штефан Айхнер
90
0
Кадлец
Вацлав Кадлец
14'
34'
14', 34'
80
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Джакпа
Констант Джакпа
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Флум
Йоханнес Флум
0
Лакич
Срджан Лакич
0
Хоселу
Хоселу