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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Майер 47
Швеглер 62
Айхнер 63
Инуи 90
4:1
Матч завершен
Вердер
Бремен
Петерсен 54
Бундеслига, 16 тур
Бундеслига,
16 тур
Германия
8 дек. 2012, 20:30 МСК
8.12.2012, 20:30 МСК
суббота
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Бучер
Хайко Бучер
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Майер
Александер Майер
47'
47'
90
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
62'
62'
90
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Инуи
Такаши Инуи
90'
90'
90
0
Айхнер
Штефан Айхнер
63'
63'
84
0
Ошшен
Оливье Ошшен
90
Запасные
0
Николов
Ока Николов
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Демидов
Вадим Демидов
0
Кёлер
Бенджамин Кёлер
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Киттель
Сонни Киттель
0
Хоффер
Эрвин Хоффер
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
79
0
Элиа
Эльеро Элиа
69
0
Юнузович
Златко Юнузович
67
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
54'
54'
90
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
0
Штребингер
Рихард Штребингер
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Кроос
Феликс Кроос
0
Акпала
Джозеф Акпала
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг