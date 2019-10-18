Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Пасьенса 4
Пасьенса 17
Дост 80
3:0
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бундеслига, 8 тур

Бундеслига,

8 тур

Германия
18 окт. 2019, 21:30 МСК
18.10.2019, 21:30 МСК
пятница
Составы
Айнтрахт
мин
32
Реннов
Фредерик Реннов
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
24
Да Коста
Данни Да Коста
90
18
Туре
Алмами Туре
90
5
Фернандес
Желсон Фернандес
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
10
Костич
Филип Костич
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
9
Дост
Бас Дост
80'
80'
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
4'
17'
4'
17'
90
Запасные
29
Видвальд
Феликс Видвальд
19
Абрахам
Давид Абрахам
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
25
Дурм
Эрик Дурм
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
28
Кор
Доминик Кор
11
Гачинович
Мият Гачинович
15
Камада
Даичи Камада
7
Йовелич
Деян Йовелич
Байер
мин
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
6
Драгович
Александар Драгович
90
18
Венделл
Венделл
90
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
5
Бендер
Свен Бендер
90
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
90
10
Демирбай
Керем Демирбай
90
11
Амири
Надим Амири
90
29
Хаверц
Кай Хаверц
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
90
13
Аларио
Лукас Аларио
90
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
4
Та
Джонатан Та
3
Рецос
Панайотис Рецос
8
Бендер
Ларс Бендер
38
Беллараби
Карим Беллараби
17
Похьянпало
Йоэль Похьянпало
19
Диаби
Мусса Диаби
7
Паулиньо
Паулиньо