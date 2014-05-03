Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
0:2
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кастро 27
Джан 36
Бундеслига, 33 тур

Бундеслига,

33 тур

Германия
3 мая 2014, 16:30 МСК
3.05.2014, 16:30 МСК
суббота
Йохен Дреес
Йохен Дреес
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
4
Русс
Марко Русс
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
72
0
Юнг
Себастьян Юнг
82
6
Очипка
Бастиан Очипка
90
36
Кемпф
Марк-Оливер Кемпф
90
0
Майер
Александер Майер
90
0
Ланиг
Мартин Ланиг
90
21
Штендера
Марк Штендера
46
0
Айхнер
Штефан Айхнер
90
0
Хоселу
Хоселу
90
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
15
Джакпа
Констант Джакпа
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
0
Розенталь
Ян Розенталь
0
Кадлец
Вацлав Кадлец
37
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
26
Донати
Джулио Донати
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
27'
27'
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Джан
Эмре Джан
36'
36'
90
9
Дердийок
Эрен Дердийок
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
78
0
Брандт
Юлиан Брандт
46
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
14
Хильберт
Роберто Хильберт
20
Гуардадо
Андрес Гуардадо
0
Рольфес
Симон Рольфес
0
Сэм
Сидней Сэм
0
Озтюнали
Левин Озтюнали
0
Рю Сын-Ву
Рю Сын-Ву