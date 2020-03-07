Матч завершен
Байер
Леверкузен
Хаверц 4
Беллараби 14
Паулиньо 49
Паулиньо 55
4:0
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Бундеслига, 25 тур

Бундеслига,

25 тур

Германия
7 марта 2020, 17:30 МСК
7.03.2020, 17:30 МСК
суббота
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Байер
мин
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
5
Бендер
Свен Бендер
35
38
Беллараби
Карим Беллараби
14'
14'
90
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
90
20
Арангис
Чарлес Арангис
67
18
Венделл
Венделл
90
29
Хаверц
Кай Хаверц
4'
4'
62
27
Диаби
Мусса Диаби
90
7
Паулиньо
Паулиньо
49'
55'
49', 55'
90
12
Тапсоба
Эдмон Тапсоба
90
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
6
Драгович
Александар Драгович
4
Та
Джонатан Та
8
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
10
Демирбай
Керем Демирбай
11
Амири
Надим Амири
25
Паласиос
Эсекьель Паласиос
13
Аларио
Лукас Аларио
9
Бэйли
Леон Бэйли
Айнтрахт
мин
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
3
Илсанкер
Штефан Илсанкер
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
1
Трапп
Кевин Трапп
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
28
Кор
Доминик Кор
57
10
Костич
Филип Костич
90
18
Туре
Алмами Туре
90
27
Силва
Андре Силва
74
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
15
Камада
Даичи Камада
57
Запасные
1
Реннов
Фредерик Реннов
19
Абрахам
Давид Абрахам
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
24
Да Коста
Данни Да Коста
25
Дурм
Эрик Дурм
11
Гачинович
Мият Гачинович
8
Соу
Джибриль Соу
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса