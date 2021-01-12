Байер
Леверкузен
-:-
Айнтрахт
Франкфурт
Кубок Германии, 1/16 финала

Кубок Германии,

1/16 финала

Германия
12 янв. 2021, 22:45 МСК
12.01.2021, 22:45 МСК
вторник
Составы