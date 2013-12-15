Матч завершен
Байер
Леверкузен
0:1
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Русс 61
Бундеслига, 16 тур

Бундеслига,

16 тур

Германия
15 дек. 2013, 19:30 МСК
15.12.2013, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Донати
Джулио Донати
84
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Бендер
Ларс Бендер
67
0
Джан
Эмре Джан
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
90
0
Крузе
Робби Крузе
67
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Стафилидис
Константинос Стафилидис
0
Какуталуа
Малькольм Какуталуа
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Кор
Доминик Кор
0
Озтюнали
Левин Озтюнали
0
Дердийок
Эрен Дердийок
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Джакпа
Констант Джакпа
90
0
Русс
Марко Русс
61'
61'
76
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Шрёк
Штефан Шрёк
87
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
90
0
Хоселу
Хоселу
90
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Киттель
Сонни Киттель
0
Бакалорж
Марвин Бакалорж
0
Инуи
Такаши Инуи
0
Кадлец
Вацлав Кадлец