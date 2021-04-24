Байер - Айнтрахт: 24 апреля 2021 смотреть онлайн

Байер
Леверкузен
-:-

Байер - Айнтрахт: 24 апреля 2021 смотреть онлайн

Айнтрахт
Франкфурт
Бундеслига, 31 тур

Бундеслига,

31 тур

Германия
24 апр. 2021, -:- МСК
24.04.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

Байер
мин
21
Грил
Леннарт Грил
18
Венделл
Венделл
4
Та
Джонатан Та
12
Тапсоба
Эдмон Тапсоба
30
Фримпонг
Жереми Фримпонг
28
Грей
Демарай Грей
10
Демирбай
Керем Демирбай
20
Арангис
Чарлес Арангис
27
Вирц
Флориан Вирц
14
Шик
Патрик Шик
9
Бэйли
Леон Бэйли
Запасные
36
Ломб
Никлас Ломб
-
6
Драгович
Александар Драгович
-
5
Бендер
Свен Бендер
-
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
-
16
Йедвай
Тин Йедвай
-
11
Амири
Надим Амири
-
25
Паласиос
Эсекьель Паласиос
-
38
Беллараби
Карим Беллараби
-
13
Аларио
Лукас Аларио
-
Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
10
Костич
Филип Костич
20
Хасебе
Макото Хасебе
3
Илсанкер
Штефан Илсанкер
17
Роде
Себастьян Роде
8
Соу
Джибриль Соу
27
Баркок
Аймен Баркок
15
Камада
Даичи Камада
9
Йович
Лука Йович
33
Силва
Андре Силва
Запасные
23
Шуберт
Маркус Шуберт
-
40
Берднер
Элиас Берднер
-
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
-
30
Виллемс
Йетро Виллемс
-
11
Цубер
Стивен Цубер
-
7
Ajdin Hrustic
Ajdin Hrustic
-
21
Ахе
Рагнар Ахе
-

Прошлые матчи

12.01.2021 12 янв. 2021 вт 22:45
Байер
4 : 1
Айнтрахт
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 22:45
Байер
4
Айнтрахт
1
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 17:30
Айнтрахт
2 : 1
Байер
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 17:30
Айнтрахт
2
Байер
1
07.03.2020 07 марта 2020 сб 17:30
Байер
4 : 0
Айнтрахт
07.03.2020 07 марта 2020 сб 17:30
Байер
4
Айнтрахт
0
18.10.2019 18 окт. 2019 пт 21:30
Айнтрахт
3 : 0
Байер
18.10.2019 18 окт. 2019 пт 21:30
Айнтрахт
3
Байер
0
05.05.2019 05 мая 2019 вс 19:00
Байер
6 : 1
Айнтрахт
05.05.2019 05 мая 2019 вс 19:00
Байер
6
Айнтрахт
1
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 20:00
Айнтрахт
2 : 1
Байер
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 20:00
Айнтрахт
2
Байер
1
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 16:30
Байер
4 : 1
Айнтрахт
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 16:30
Байер
4
Айнтрахт
1
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 17:30
Айнтрахт
0 : 1
Байер
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 17:30
Айнтрахт
0
Байер
1
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 17:30
Байер
3 : 0
Айнтрахт
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 17:30
Байер
3
Айнтрахт
0
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 16:30
Айнтрахт
2 : 1
Байер
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 16:30
Айнтрахт
2
Байер
1
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 16:30
Байер
3 : 0
Айнтрахт
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 16:30
Байер
3
Айнтрахт
0
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:30
Айнтрахт
1 : 3
Байер
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:30
Айнтрахт
1
Байер
3
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
Айнтрахт
2 : 1
Байер
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
Айнтрахт
2
Байер
1
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 17:30
Байер
1 : 1
Айнтрахт
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 17:30
Байер
1
Айнтрахт
1
03.05.2014 03 мая 2014 сб 16:30
Айнтрахт
0 : 2
Байер
03.05.2014 03 мая 2014 сб 16:30
Айнтрахт
0
Байер
2
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 19:30
Байер
0 : 1
Айнтрахт
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 19:30
Байер
0
Айнтрахт
1
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 17:30
Байер
3 : 1
Айнтрахт
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 17:30
Байер
3
Айнтрахт
1
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 19:30
Айнтрахт
2 : 1
Байер
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 19:30
Айнтрахт
2
Байер
1
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 17:30
Айнтрахт
0 : 3
Байер
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 17:30
Айнтрахт
0
Байер
3
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 21:00
Байер
2 : 1
Айнтрахт
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 21:00
Байер
2
Айнтрахт
1

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