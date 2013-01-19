Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бениш 30
Кисслинг 32
Шюррле 58
3:1
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Майер 78
Бундеслига, 18 тур

Бундеслига,

18 тур

Германия
19 янв. 2013, 17:30 МСК
19.01.2013, 17:30 МСК
суббота
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
30'
30'
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
32'
32'
89
0
Шюррле
Андре Шюррле
58'
58'
83
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Швааб
Даниэль Швааб
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Сэм
Сидней Сэм
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
0
Фернандес
Жуниор Фернандес
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
73
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Инуи
Такаши Инуи
82
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Майер
Александер Майер
78'
78'
90
0
Айхнер
Штефан Айхнер
90
0
Матмур
Карим Матмур
62
Запасные
0
Николов
Ока Николов
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Бучер
Хайко Бучер
0
Киттель
Сонни Киттель
0
Хоффер
Эрвин Хоффер
0
Ошшен
Оливье Ошшен