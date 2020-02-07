Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Чендлер 37
Чендлер 48
Силва 55
Костич 89
Костич 90
5:0
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Бундеслига, 21 тур

Бундеслига,

21 тур

Германия
7 февр. 2020, 22:30 МСК
7.02.2020, 22:30 МСК
пятница
Составы
Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
30
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
37'
48'
37', 48'
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
18
Туре
Алмами Туре
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
3
Илсанкер
Штефан Илсанкер
90
28
Кор
Доминик Кор
90
10
Костич
Филип Костич
89'
90'
89', 90'
90
11
Гачинович
Мият Гачинович
67
33
Силва
Андре Силва
55'
55'
84
Запасные
32
Реннов
Фредерик Реннов
24
Да Коста
Данни Да Коста
25
Дурм
Эрик Дурм
20
Хасебе
Макото Хасебе
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
17
Роде
Себастьян Роде
8
Соу
Джибриль Соу
15
Камада
Даичи Камада
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
Аугсбург
мин
21
Коубек
Томаш Коубек
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
74
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
90
31
Макс
Филипп Макс
90
19
Удуохай
Феликс Удуохай
90
10
Байер
Даниэль Байер
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
65
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
90
23
Рихтер
Марко Рихтер
81
16
Варгас
Рубен Варгас
90
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
5
Сухи
Марек Сухи
14
Моравек
Ян Моравек
25
Груэсо
Карлос Груэсо
17
Саренрен-Баце
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
24
Йенсен
Фредрик Йенсен
29
Левен
Эдуард Левен
28
Хан
Андре Хан