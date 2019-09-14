Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Рихтер 35
Нидерлехнер 43
2:1
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Пасьенса 73
Бундеслига, 4 тур

Бундеслига,

4 тур

Германия
14 сент. 2019, 16:30 МСК
14.09.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Аугсбург
мин
21
Коубек
Томаш Коубек
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
90
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
90
31
Макс
Филипп Макс
90
19
Удуохай
Феликс Удуохай
90
14
Моравек
Ян Моравек
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
43'
43'
90
23
Рихтер
Марко Рихтер
35'
35'
90
16
Варгас
Рубен Варгас
90
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
3
Педерсен
Мадс Педерсен
15
Станич
Йосо Станич
34
Тигль
Георг Тигль
20
Шибер
Юлиан Шибер
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
28
Хан
Андре Хан
9
Кордова
Серхио Кордова
Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
24
Да Коста
Данни Да Коста
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
15
Камада
Даичи Камада
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
73'
73'
90
33
Силва
Андре Силва
90
Запасные
29
Видвальд
Феликс Видвальд
25
Дурм
Эрик Дурм
18
Туре
Алмами Туре
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
5
Фернандес
Желсон Фернандес
28
Кор
Доминик Кор
16
Торро
Лукас Торро
9
Дост
Бас Дост
7
Йовелич
Деян Йовелич