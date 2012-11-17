Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Мельдерс 7
Айхнер 32
Майер 52
Майер 75
4:2
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Ку Чжа-Чеол 45
Мельдерс 64
Бундеслига, 12 тур

Бундеслига,

12 тур

Германия
17 нояб. 2012, 17:30 МСК
17.11.2012, 17:30 МСК
суббота
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Майер
Александер Майер
52'
75'
52'
75'
90
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Инуи
Такаши Инуи
90
0
Айхнер
Штефан Айхнер
32'
32'
81
0
Матмур
Карим Матмур
89
Запасные
0
Николов
Ока Николов
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Демидов
Вадим Демидов
0
Кёлер
Бенджамин Кёлер
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Хоффер
Эрвин Хоффер
0
Ошшен
Оливье Ошшен
Аугсбург
мин
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
90
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
64'
7'
64'
7'
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
29
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Оттль
Андреас Оттль
58
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
45'
45'
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
73
Запасные
0
Гелиос
Йоаннис Гелиос
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Санко
Джибрил Санко
0
Петржела
Милан Петржела
0
Оэрль
Торстен Оэрль
0
Хайн
Штефан Хайн
0
Сио
Джованни Сио