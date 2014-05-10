Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Клаван 29
Хан 80
2:1
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Хоселу 15
Бундеслига, 34 тур

Бундеслига,

34 тур

Германия
10 мая 2014, 16:30 МСК
10.05.2014, 16:30 МСК
суббота
Даниэль Зиберт
Даниэль Зиберт
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
33
Мельдерс
Саша Мельдерс
57
35
Хитц
Марвин Хитц
90
5
Клаван
Рагнар Клаван
29'
29'
90
18
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
2
Верхаг
Пол Верхаг
90
19
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
6
Фогт
Кевин Фогт
78
10
Байер
Даниэль Байер
90
13
Вернер
Тобиас Вернер
66
7
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
90
28
Хан
Андре Хан
80'
80'
90
Запасные
1
Маннингер
Александр Маннингер
4
Райнхардт
Доминик Райнхардт
17
Де Йонг
Марсель Де Йонг
11
Эссвайн
Александр Эссвайн
21
Кор
Доминик Кор
9
Бобадилья
Рауль Бобадилья
24
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
90
15
Джакпа
Констант Джакпа
90
4
Русс
Марко Русс
90
39
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
5
Самбрано
Карлос Самбрано
90
24
Юнг
Себастьян Юнг
90
17
Шрёк
Штефан Шрёк
90
27
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
13
Ланиг
Мартин Ланиг
74
16
Айхнер
Штефан Айхнер
78
9
Хоселу
Хоселу
15'
15'
90
Запасные
30
Видвальд
Феликс Видвальд
22
Челоцци
Стефано Челоцци
6
Очипка
Бастиан Очипка
14
Майер
Александер Майер
8
Инуи
Такаши Инуи
21
Штендера
Марк Штендера
10
Кадлец
Вацлав Кадлец