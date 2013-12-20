Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
1:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Бундеслига, 17 тур

Бундеслига,

17 тур

Германия
20 дек. 2013, 22:30 МСК
20.12.2013, 22:30 МСК
пятница
Составы