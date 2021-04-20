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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 2:0
Замена
88'
Желтая карточка
84'
Замена
83'
80'
Замена
Замена
79'
Замена
79'
п
ПРОМАХ!
65'
Замена
65'
Замена
65'
ГОЛ! 2:0
58'
Желтая карточка
51'
46'
Желтая карточка
Замена
46'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
37'
Желтая карточка
31'
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Прошлые матчи
Новости
01 ноября 2020, 15:40
20 октября 2020, 23:47
17 октября 2020, 14:40
12 сентября 2020, 21:03