Айнтрахт - Аугсбург: 20 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Хинтереггер 37
Силва 58
2:0

Айнтрахт - Аугсбург: 20 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Бундеслига, 30 тур

Бундеслига,

30 тур

Германия
20 апр. 2021, 21:30 МСК
20.04.2021, 21:30 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Подробнее
Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
37'
37'
46
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
35
Тута
Тута
90
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
88
10
Костич
Филип Костич
90
8
Соу
Джибриль Соу
79
15
Камада
Даичи Камада
83
17
Роде
Себастьян Роде
90
9
Йович
Лука Йович
79
33
Силва
Андре Силва
58'
58'
90
Запасные
23
Шуберт
Маркус Шуберт
-
30
Виллемс
Йетро Виллемс
-
25
Дурм
Эрик Дурм
2
20
Хасебе
Макото Хасебе
44
3
Илсанкер
Штефан Илсанкер
11
32
Юнес
Амин Юнес
11
11
Цубер
Стивен Цубер
-
27
Баркок
Аймен Баркок
7
7
Хрустич
Айдин Хрустич
-
Тренерский состав
Адольф Хюттер
Аугсбург
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
3
Педерсен
Мадс Педерсен
90
5
Сухи
Марек Сухи
90
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
90
19
Удуохай
Феликс Удуохай
90
2
Гумни
Роберт Гумни
90
25
Груэсо
Карлос Груэсо
90
14
Моравек
Ян Моравек
65
18
Бенеш
Ласло Бенеш
80
23
Рихтер
Марко Рихтер
65
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
65
Запасные
40
Коубек
Томаш Коубек
-
33
Штробль
Тобиас Штробль
25
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
-
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
-
22
Иаго
Иаго
-
24
Йенсен
Фредрик Йенсен
25
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
25
28
Хан
Андре Хан
-
16
Варгас
Рубен Варгас
10
Тренерский состав
Хайко Херрлих

События

Матч окончен 2:0
Замена
Эрик Дурм
Тимоти Чендлер
88'
Желтая карточка
Себастьян Роде
84'
Замена
Аймен Баркок
Даичи Камада
83'
80'
Замена
Рубен Варгас
Ласло Бенеш
Замена
Амин Юнес
Лука Йович
79'
Замена
Штефан Илсанкер
Джибриль Соу
79'
п
ПРОМАХ!
Альфред Финнбогасон
65'
Замена
Тобиас Штробль
Ян Моравек
65'
Замена
Фредрик Йенсен
Марко Рихтер
65'
Замена
Альфред Финнбогасон
Флориан Нидерлехнер
ГОЛ! 2:0
Андре Силва
58'
Желтая карточка
Лука Йович
51'
46'
Желтая карточка
Феликс Удуохай
Замена
Макото Хасебе
Мартин Хинтереггер
46'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
Мартин Хинтереггер
37'
Желтая карточка
Мартин Хинтереггер
31'
Начало матча

Прошлые матчи

20.04.2021 20 апр. 2021 вт 21:30
Айнтрахт
2 : 0
Аугсбург
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 21:30
Айнтрахт
2
Аугсбург
0
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
Аугсбург
0 : 2
Айнтрахт
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
Аугсбург
0
Айнтрахт
2
07.02.2020 07 февр. 2020 пт 22:30
Айнтрахт
5 : 0
Аугсбург
07.02.2020 07 февр. 2020 пт 22:30
Айнтрахт
5
Аугсбург
0
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
Аугсбург
2 : 1
Айнтрахт
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
Аугсбург
2
Айнтрахт
1
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 19:00
Айнтрахт
1 : 3
Аугсбург
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 19:00
Айнтрахт
1
Аугсбург
3
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 17:30
Аугсбург
1 : 3
Айнтрахт
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 17:30
Аугсбург
1
Айнтрахт
3
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 17:30
Аугсбург
3 : 0
Айнтрахт
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 17:30
Аугсбург
3
Айнтрахт
0
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:30
Айнтрахт
1 : 2
Аугсбург
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:30
Айнтрахт
1
Аугсбург
2
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 16:30
Айнтрахт
3 : 1
Аугсбург
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 16:30
Айнтрахт
3
Аугсбург
1
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 19:30
Аугсбург
1 : 1
Айнтрахт
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 19:30
Аугсбург
1
Айнтрахт
1
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 17:30
Аугсбург
0 : 0
Айнтрахт
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 17:30
Аугсбург
0
Айнтрахт
0
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 16:30
Айнтрахт
1 : 1
Аугсбург
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 16:30
Айнтрахт
1
Аугсбург
1
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 19:30
Аугсбург
2 : 2
Айнтрахт
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 19:30
Аугсбург
2
Айнтрахт
2
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 16:30
Айнтрахт
0 : 1
Аугсбург
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 16:30
Айнтрахт
0
Аугсбург
1
10.05.2014 10 мая 2014 сб 16:30
Аугсбург
2 : 1
Айнтрахт
10.05.2014 10 мая 2014 сб 16:30
Аугсбург
2
Айнтрахт
1
20.12.2013 20 дек. 2013 пт 22:30
Айнтрахт
1 : 1
Аугсбург
20.12.2013 20 дек. 2013 пт 22:30
Айнтрахт
1
Аугсбург
1
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 18:30
Аугсбург
2 : 0
Айнтрахт
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 18:30
Аугсбург
2
Айнтрахт
0
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 17:30
Айнтрахт
4 : 2
Аугсбург
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 17:30
Айнтрахт
4
Аугсбург
2

Новости

Левандовски побил рекорд Мюллера на 90-й минуте. Не спас даже польский вратарь, который отбил шесть его ударов
#Роберт Левандовски
22 мая, 19:34
Находчивость из Бундеслиги: игрок перекрутился и перебросил вратаря, хотя лежал на газоне
#Айдин Хрустич
09 мая, 21:11
Бум-возвращение Йовича. 28 минут в «Айнтрахте» – два гола (столько же забил за «Реал»)
#Лука Йович
17 января, 22:36
Нагельсманн начинал скаутом в резерве «Аугсбурга». Работал на Тухеля, а потом стал тренером по его совету
#Юлиан Нагельсманн
14 августа 2020, 01:56
Новая звезда из Японии: влияет на ТВ-контракт Бундеслиги, спит по 12 часов, получает розы
#Даити Камада
16 июня 2020, 12:15
На трибунах стадиона «Баварии» вырос сорняк
#Бавария
11 июня 2020, 19:34
Вратарь «Герты» стабильно косячит. Уже четыре фэйла за сезон!
#Руне Ярстейн
28 мая 2020, 14:31
Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
#Флориан Нидерлехнер
24 мая 2020, 11:45
# Новости матча
Андре Силва – второй бомбардир Бундеслиги. Он установил личный рекорд по голам за сезон
14 февраля, 22:28
Йович забил три гола за 76 минут в «Айнтрахте». В «Реале» – два за 32 матча
23 января, 21:29
«Айнтрахт» арендовал Йовича у «Реала». Полтора года назад он продал его испанцам за 63 миллиона
14 января, 17:19
«Аякс» купил Себастьяна Аллера за 22,5 млн евро. В 2019-м «Вест Хэм» заплатил за его переход в два раза больше
08 января, 12:14
У «Баварии» 24 гола после шести туров – это рекорд Бундеслиги
01 ноября 2020, 15:40
У защитника Анхелиньо 4 гола в последних 3 матчах за «Лейпциг»
20 октября 2020, 23:47
Защитник «Копенгагена» Варела перешел в «Динамо». Это аренда до конца сезона
17 октября 2020, 14:40
«Милан» подписал Анте Ребича из «Айнтрахта»
12 сентября 2020, 21:03