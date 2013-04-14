Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Чжи Донь-Вон 27
Чжи Донь-Вон 55
2:0
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Бундеслига, 29 тур

Бундеслига,

29 тур

Германия
14 апр. 2013, 18:30 МСК
14.04.2013, 18:30 МСК
воскресенье
Гвидо Винкманн
Гвидо Винкманн
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
79
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Моравек
Ян Моравек
86
0
Вернер
Тобиас Вернер
68
0
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
27'
55'
27', 55'
90
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Фогт
Кевин Фогт
0
Оэрль
Торстен Оэрль
0
Хайн
Штефан Хайн
0
Мусона
Ноуледж Мусона
Айнтрахт
мин
0
Николов
Ока Николов
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Майер
Александер Майер
29
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Инуи
Такаши Инуи
90
0
Айхнер
Штефан Айхнер
90
0
Лакич
Срджан Лакич
46
Запасные
0
Озер
Айкут Озер
0
Русс
Марко Русс
0
Джакпа
Констант Джакпа
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Матмур
Карим Матмур
0
Штендера
Марк Штендера
0
Ошшен
Оливье Ошшен