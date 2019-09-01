Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Дост 57
Пасьенса 86
2:1
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Хеннингс 36
Бундеслига, 3 тур

Бундеслига,

3 тур

Германия
1 сент. 2019, 19:00 МСК
1.09.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
24
Да Коста
Данни Да Коста
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
28
Кор
Доминик Кор
90
10
Костич
Филип Костич
90
15
Камада
Даичи Камада
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
86'
86'
90
7
Йовелич
Деян Йовелич
90
Запасные
32
Реннов
Фредерик Реннов
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
25
Дурм
Эрик Дурм
18
Туре
Алмами Туре
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
5
Фернандес
Желсон Фернандес
11
Гачинович
Мият Гачинович
8
Соу
Джибриль Соу
9
Дост
Бас Дост
57'
Фортуна
мин
24
Стеффен
Зак Стеффен
90
6
Моралес
Альфредо Моралес
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
3
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
5
Айхан
Каан Айхан
90
7
Финк
Оливер Финк
90
13
Бодзек
Адам Бодзек
90
23
Гисельман
Нико Гисельман
90
15
Томми
Эрик Томми
90
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
36'
36'
90
9
Ковнацки
Давид Ковнацки
90
Запасные
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
26
Контенто
Диего Контенто
39
Циммер
Жан Циммер
32
Бормут
Робин Бормут
18
Пледль
Томас Пледль
34
Бэйкер
Льюис Бэйкер
37
Текпетей
Бернард Текпетей
14
Офори
Келвин Офори
11
Караман
Кенан Караман