Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Майер 31
Лакич 50
Майер 87
3:1
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Шахин 78
Бундеслига, 32 тур

Бундеслига,

32 тур

Германия
4 мая 2013, 16:30 МСК
4.05.2013, 16:30 МСК
суббота
Петер Зиппель
Петер Зиппель
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Николов
Ока Николов
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
49
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Майер
Александер Майер
31'
87'
31', 87'
90
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Инуи
Такаши Инуи
67
0
Айхнер
Штефан Айхнер
89
0
Лакич
Срджан Лакич
50'
50'
90
Запасные
0
Озер
Айкут Озер
0
Джакпа
Констант Джакпа
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Матмур
Карим Матмур
0
Штендера
Марк Штендера
0
Ошшен
Оливье Ошшен
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
90
0
Хуанан
Хуанан
90
0
Лангенеке
Йенс Лангенеке
90
0
Омае
Генки Омае
90
0
Малезас
Стилянос Малезас
90
0
Левелс
Тобиас Левелс
90
0
Финк
Оливер Финк
59
0
Бодзек
Адам Бодзек
82
0
Райзингер
Штефан Райзингер
59
0
Крузе
Робби Крузе
90
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Теше
Роберт Теше
0
Пауревич
Иван Пауревич
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
0
Гарбущевски
Ронни Гарбущевски
0
Илсе
Кен Илсе
0
Шахин
Дани Шахин
78'