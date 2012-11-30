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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Райзингер 38
Финк 42
Рафаэль 58
Беллингаузен 85
4:0
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Бундеслига, 15 тур
Бундеслига,
15 тур
Германия
30 нояб. 2012, 22:30 МСК
30.11.2012, 22:30 МСК
пятница
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Рафаэль
Нандо Рафаэль
58'
58'
71
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
85'
85'
90
0
Хуанан
Хуанан
90
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
90
0
Илсе
Кен Илсе
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Балогун
Леон Балогун
74
0
Финк
Оливер Финк
42'
42'
90
0
Бодзек
Адам Бодзек
90
0
Райзингер
Штефан Райзингер
38'
38'
83
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Ча Ду Ри
Ча Ду Ри
0
Гарбущевски
Ронни Гарбущевски
0
Фомичёв
Андре Фомичёв
0
Крузе
Робби Крузе
0
Вегкамп
Геррит Вегкамп
0
Шахин
Дани Шахин
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Кемпф
Марк-Оливер Кемпф
90
0
Майер
Александер Майер
90
0
Ланиг
Мартин Ланиг
46
0
Роде
Себастьян Роде
83
0
Инуи
Такаши Инуи
72
0
Айхнер
Штефан Айхнер
90
0
Матмур
Карим Матмур
90
Запасные
0
Николов
Ока Николов
0
Джакпа
Констант Джакпа
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Кёлер
Бенджамин Кёлер
0
Киттель
Сонни Киттель
0
Хоффер
Эрвин Хоффер
0
Куемаха
Дорже Куемаха