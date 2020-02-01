Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Айхан 78
1:1
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Чендлер 90
Бундеслига, 20 тур

Бундеслига,

20 тур

Германия
1 февр. 2020, 17:30 МСК
1.02.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Фортуна
мин
27
Ампома
Нана Ампома
90
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
90
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
6
Моралес
Альфредо Моралес
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
3
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
5
Айхан
Каан Айхан
78'
78'
90
10
Бериша
Валон Бериша
90
22
Штегер
Кевин Штегер
90
15
Томми
Эрик Томми
90
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
90
Запасные
1
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
4
Нуху
Касим Нуху
7
Финк
Оливер Финк
18
Пледль
Томас Пледль
23
Гисельман
Нико Гисельман
31
Соботтка
Марсель Соботтка
37
Текпетей
Бернард Текпетей
8
Баркок
Аймен Баркок
9
Ковнацки
Давид Ковнацки
Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
90'
90'
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
24
Да Коста
Данни Да Коста
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
10
Костич
Филип Костич
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
15
Камада
Даичи Камада
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
90
Запасные
32
Реннов
Фредерик Реннов
25
Дурм
Эрик Дурм
18
Туре
Алмами Туре
20
Хасебе
Макото Хасебе
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
3
Илсанкер
Штефан Илсанкер
28
Кор
Доминик Кор
33
Силва
Андре Силва