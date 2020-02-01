Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Франция
Китай
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Айхан 78
1:1
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Чендлер 90
Бундеслига, 20 тур
Бундеслига,
20 тур
Германия
1 февр. 2020, 17:30 МСК
1.02.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Фортуна
мин
27
Ампома
Нана Ампома
90
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
90
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
6
Моралес
Альфредо Моралес
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
3
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
5
Айхан
Каан Айхан
78'
78'
90
10
Бериша
Валон Бериша
90
22
Штегер
Кевин Штегер
90
15
Томми
Эрик Томми
90
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
90
Запасные
1
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
4
Нуху
Касим Нуху
7
Финк
Оливер Финк
18
Пледль
Томас Пледль
23
Гисельман
Нико Гисельман
31
Соботтка
Марсель Соботтка
37
Текпетей
Бернард Текпетей
8
Баркок
Аймен Баркок
9
Ковнацки
Давид Ковнацки
Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
90'
90'
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
24
Да Коста
Данни Да Коста
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
10
Костич
Филип Костич
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
15
Камада
Даичи Камада
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
90
Запасные
32
Реннов
Фредерик Реннов
25
Дурм
Эрик Дурм
18
Туре
Алмами Туре
20
Хасебе
Макото Хасебе
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
3
Илсанкер
Штефан Илсанкер
28
Кор
Доминик Кор
33
Силва
Андре Силва