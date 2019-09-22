Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Силва 43
Делэни 88
2:2
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Витсель 11
Санчо 66
Бундеслига, 5 тур

Бундеслига,

5 тур

Германия
22 сент. 2019, 19:00 МСК
22.09.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
25
Дурм
Эрик Дурм
90
18
Туре
Алмами Туре
90
5
Фернандес
Желсон Фернандес
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
28
Кор
Доминик Кор
90
10
Костич
Филип Костич
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
90
33
Силва
Андре Силва
43'
43'
90
Запасные
32
Реннов
Фредерик Реннов
19
Абрахам
Давид Абрахам
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
24
Да Коста
Данни Да Коста
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
16
Торро
Лукас Торро
15
Камада
Даичи Камада
9
Дост
Бас Дост
7
Йовелич
Деян Йовелич
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
90
11
Ройс
Марко Ройс
90
28
Витсель
Аксель Витсель
11'
11'
90
6
Делэни
Томас Делэни
88'
88'
90
23
Азар
Торган Азар
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
66'
66'
90
9
Алькасер
Пако Алькасер
90
Запасные
26
Пищек
Лукаш Пищек
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
10
Гетце
Марио Гетце
8
Дауд
Махмуд Дауд
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
19
Брандт
Юлиан Брандт