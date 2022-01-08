Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Игорь Акинфеев
Юрий Жирков
Кристиан Эриксен
Лионель Месси
Александр Зинченко
Александр Кокорин
Антонио Рюдигер
Артем Дзюба
Владимир Ильин
Россия
Украина
Испания
Дания
Италия
Нидерланды
Франция
Португалия
Бельгия
Англия
Швейцария
Спартак
Зенит
Манчестер Сити
Ювентус
Крылья Советов
Вильярреал
Локомотив
Барселона
ПСЖ
Аякс
Челси
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
РПЛ
Криштиану Роналду
Испания
Дания
Спартак
Фабрицио Романо
Неймар
Италия
Нидерланды
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
Бундеслига
Айнтрахт VS Боруссия
Поделиться:
Айнтрахт - Боруссия: 08 января 2022 смотреть онлайн
Айнтрахт
Франкфурт
-:-
Айнтрахт - Боруссия: 08 января 2022 смотреть онлайн
Боруссия
Дортмунд
Бундеслига, 18 тур
Бундеслига,
18 тур
Германия
8 янв. 2022, -:- МСК
8.01.2022, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Айнтрахт
мин
40
Берднер
Элиас Берднер
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
11
Цубер
Стивен Цубер
10
Костич
Филип Костич
20
Хасебе
Макото Хасебе
3
Илсанкер
Штефан Илсанкер
15
Камада
Даичи Камада
7
Хрустич
Айдин Хрустич
33
Силва
Андре Силва
Запасные
23
Шуберт
Маркус Шуберт
-
1
Трапп
Кевин Трапп
-
30
Виллемс
Йетро Виллемс
-
25
Дурм
Эрик Дурм
-
18
Туре
Алмами Туре
-
35
Тута
Тута
-
27
Баркок
Аймен Баркок
-
9
Йович
Лука Йович
-
21
Ахе
Рагнар Ахе
-
Главный тренер
Адольф Хюттер
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
14
Шульц
Нико Шульц
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
26
Пищек
Лукаш Пищек
6
Делэни
Томас Делэни
23
Джан
Эмре Джан
8
Дауд
Махмуд Дауд
11
Ройс
Марко Ройс
19
Брандт
Юлиан Брандт
20
Рейньер
Рейньер
9
Холанд
Эрлинг Холанд
Запасные
40
Дрляча
Стефан Дрляча
-
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
-
24
Менье
Тома Менье
-
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
-
10
Азар
Торган Азар
-
30
Пасслак
Феликс Пасслак
-
7
Санчо
Джейдон Санчо
-
32
Рейна
Джованни Рейна
-
22
Беллингем
Джуд Беллингем
-
Главный тренер
Эдин Терзич
Прошлые матчи
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
Боруссия
1 : 2
Айнтрахт
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
Боруссия
1
Айнтрахт
2
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
17:30
Айнтрахт
1 : 1
Боруссия
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
17:30
Айнтрахт
1
Боруссия
1
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:30
Боруссия
4 : 0
Айнтрахт
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:30
Боруссия
4
Айнтрахт
0
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
Айнтрахт
2 : 2
Боруссия
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
Айнтрахт
2
Боруссия
2
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
17:30
Айнтрахт
1 : 1
Боруссия
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
17:30
Айнтрахт
1
Боруссия
1
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
21:30
Боруссия
3 : 1
Айнтрахт
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
21:30
Боруссия
3
Айнтрахт
1
11.03.2018
11 марта 2018
вс
20:00
Боруссия
3 : 2
Айнтрахт
11.03.2018
11 марта 2018
вс
20:00
Боруссия
3
Айнтрахт
2
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
16:30
Айнтрахт
2 : 2
Боруссия
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
16:30
Айнтрахт
2
Боруссия
2
27.05.2017
27 мая 2017
сб
21:00
Айнтрахт
1 : 2
Боруссия
27.05.2017
27 мая 2017
сб
21:00
Айнтрахт
1
Боруссия
2
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:30
Боруссия
3 : 1
Айнтрахт
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:30
Боруссия
3
Айнтрахт
1
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:30
Айнтрахт
2 : 1
Боруссия
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:30
Айнтрахт
2
Боруссия
1
07.05.2016
07 мая 2016
сб
16:30
Айнтрахт
1 : 0
Боруссия
07.05.2016
07 мая 2016
сб
16:30
Айнтрахт
1
Боруссия
0
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
19:30
Боруссия
4 : 1
Айнтрахт
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
19:30
Боруссия
4
Айнтрахт
1
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
16:30
Боруссия
2 : 0
Айнтрахт
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
16:30
Боруссия
2
Айнтрахт
0
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
19:30
Айнтрахт
2 : 0
Боруссия
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
19:30
Айнтрахт
2
Боруссия
0
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
17:30
Боруссия
4 : 0
Айнтрахт
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
17:30
Боруссия
4
Айнтрахт
0
11.02.2014
11 февр. 2014
вт
22:45
Айнтрахт
0 : 1
Боруссия
11.02.2014
11 февр. 2014
вт
22:45
Айнтрахт
0
Боруссия
1
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
18:30
Айнтрахт
1 : 2
Боруссия
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
18:30
Айнтрахт
1
Боруссия
2
16.02.2013
16 февр. 2013
сб
20:30
Боруссия
3 : 0
Айнтрахт
16.02.2013
16 февр. 2013
сб
20:30
Боруссия
3
Айнтрахт
0
25.09.2012
25 сент. 2012
вт
21:00
Айнтрахт
3 : 3
Боруссия
25.09.2012
25 сент. 2012
вт
21:00
Айнтрахт
3
Боруссия
3
Показать еще
Новости
Наш знакомый швейцарец Цубер отдал три голевых за матч. Как у него вообще дела и чем он сейчас живет?
#Стивен Цубер
20 июня, 23:39
Последний матч близнецов Бендеров. Один заменил другого и сразу забил пенальти – вратарь «Боруссии» специально не ловил мяч
#Байер
25 мая, 12:28
Санчо унижает «Лейпциг» – обыгрывает защитников перед пустыми воротами. Забивает и пасует чаще, чем играет
#Джейдон Санчо
13 мая, 23:39
Находчивость из Бундеслиги: игрок перекрутился и перебросил вратаря, хотя лежал на газоне
#Айдин Хрустич
09 мая, 21:11
Румынский судья взял у Холанда автограф и запустил спор – а так вообще можно? Гвардиоле ок, легенды «Сити» злятся
#Октавьян Шовре
07 апреля, 14:54
Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
Новости матча
«Боруссия» подтвердила, что продаст Санчо в «МЮ» за 85 миллионов евро
вчера, 14:21
«Боруссия» разгромила «РБ Лейпциг» в финале Кубка Германии. Это первый трофей для тренера Терзича
13 мая, 23:40
«Боруссия» отреагировала на суд по делу об убийстве Джорджа Флойда – выложила в твиттере фото Санчо в футболке Justice for George Floyd
21 апреля, 16:39
Гвардиола в 8-й раз вышел в полуфинал ЛЧ – это повторение рекорда Жозе Моуринью
15 апреля, 01:00
«Манчестер Сити» победил «Боруссию» Д и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
14 апреля, 23:51
Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
13 апреля, 11:24
Где смотреть матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
13 апреля, 11:22
«Барселона» впервые стала самым дорогим футбольным клубом мира по версии Forbes
12 апреля, 21:13