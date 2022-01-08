Айнтрахт - Боруссия: 08 января 2022 смотреть онлайн

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Айнтрахт - Боруссия: 08 января 2022 смотреть онлайн

Боруссия
Дортмунд
Бундеслига, 18 тур

Бундеслига,

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Германия
8 янв. 2022, -:- МСК
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Прошлые матчи

03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Боруссия
1 : 2
Айнтрахт
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Боруссия
1
Айнтрахт
2
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 17:30
Айнтрахт
1 : 1
Боруссия
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 17:30
Айнтрахт
1
Боруссия
1
14.02.2020 14 февр. 2020 пт 22:30
Боруссия
4 : 0
Айнтрахт
14.02.2020 14 февр. 2020 пт 22:30
Боруссия
4
Айнтрахт
0
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 19:00
Айнтрахт
2 : 2
Боруссия
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 19:00
Айнтрахт
2
Боруссия
2
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 17:30
Айнтрахт
1 : 1
Боруссия
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 17:30
Айнтрахт
1
Боруссия
1
14.09.2018 14 сент. 2018 пт 21:30
Боруссия
3 : 1
Айнтрахт
14.09.2018 14 сент. 2018 пт 21:30
Боруссия
3
Айнтрахт
1
11.03.2018 11 марта 2018 вс 20:00
Боруссия
3 : 2
Айнтрахт
11.03.2018 11 марта 2018 вс 20:00
Боруссия
3
Айнтрахт
2
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 16:30
Айнтрахт
2 : 2
Боруссия
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 16:30
Айнтрахт
2
Боруссия
2
27.05.2017 27 мая 2017 сб 21:00
Айнтрахт
1 : 2
Боруссия
27.05.2017 27 мая 2017 сб 21:00
Айнтрахт
1
Боруссия
2
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:30
Боруссия
3 : 1
Айнтрахт
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:30
Боруссия
3
Айнтрахт
1
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:30
Айнтрахт
2 : 1
Боруссия
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:30
Айнтрахт
2
Боруссия
1
07.05.2016 07 мая 2016 сб 16:30
Айнтрахт
1 : 0
Боруссия
07.05.2016 07 мая 2016 сб 16:30
Айнтрахт
1
Боруссия
0
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 19:30
Боруссия
4 : 1
Айнтрахт
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 19:30
Боруссия
4
Айнтрахт
1
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 16:30
Боруссия
2 : 0
Айнтрахт
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 16:30
Боруссия
2
Айнтрахт
0
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 19:30
Айнтрахт
2 : 0
Боруссия
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 19:30
Айнтрахт
2
Боруссия
0
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 17:30
Боруссия
4 : 0
Айнтрахт
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 17:30
Боруссия
4
Айнтрахт
0
11.02.2014 11 февр. 2014 вт 22:45
Айнтрахт
0 : 1
Боруссия
11.02.2014 11 февр. 2014 вт 22:45
Айнтрахт
0
Боруссия
1
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 18:30
Айнтрахт
1 : 2
Боруссия
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 18:30
Айнтрахт
1
Боруссия
2
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 20:30
Боруссия
3 : 0
Айнтрахт
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 20:30
Боруссия
3
Айнтрахт
0
25.09.2012 25 сент. 2012 вт 21:00
Айнтрахт
3 : 3
Боруссия
25.09.2012 25 сент. 2012 вт 21:00
Айнтрахт
3
Боруссия
3

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