Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Канада
Косово
США
Белоруссия
Кения
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Обамеянг 10
Обамеянг 21
Левандовски 47
Йойич 69
4:0
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Бундеслига, 21 тур
Бундеслига,
21 тур
Германия
15 февр. 2014, 17:30 МСК
15.02.2014, 17:30 МСК
суббота
Петер Зиппель
Петер Зиппель
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
68
0
Левандовски
Роберт Левандовски
47'
47'
81
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
10'
21'
10', 21'
71
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Бендер
Свен Бендер
0
Дурм
Эрик Дурм
0
Сарр
Мариан Сарр
0
Йойич
Милош Йойич
69'
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Шибер
Юлиан Шибер
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Джакпа
Констант Джакпа
73
0
Русс
Марко Русс
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
33
0
Майер
Александер Майер
90
0
Ланиг
Мартин Ланиг
90
0
Вайс
Тобиас Вайс
90
0
Айхнер
Штефан Айхнер
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
90
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Кемпф
Марк-Оливер Кемпф
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Инуи
Такаши Инуи
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Кадлец
Вацлав Кадлец