Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Обамеянг 10
Обамеянг 21
Левандовски 47
Йойич 69
4:0
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Бундеслига, 21 тур

Бундеслига,

21 тур

Германия
15 февр. 2014, 17:30 МСК
15.02.2014, 17:30 МСК
суббота
Петер Зиппель
Петер Зиппель
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
68
0
Левандовски
Роберт Левандовски
47'
47'
81
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
10'
21'
10', 21'
71
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Бендер
Свен Бендер
0
Дурм
Эрик Дурм
0
Сарр
Мариан Сарр
0
Йойич
Милош Йойич
69'
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Шибер
Юлиан Шибер
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Джакпа
Констант Джакпа
73
0
Русс
Марко Русс
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
33
0
Майер
Александер Майер
90
0
Ланиг
Мартин Ланиг
90
0
Вайс
Тобиас Вайс
90
0
Айхнер
Штефан Айхнер
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
90
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Кемпф
Марк-Оливер Кемпф
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Инуи
Такаши Инуи
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Кадлец
Вацлав Кадлец