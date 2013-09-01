Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Кадлец 36
1:2
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Мхитарян 10
Мхитарян 56
Бундеслига, 4 тур

Бундеслига,

4 тур

Германия
1 сент. 2013, 18:30 МСК
1.09.2013, 18:30 МСК
воскресенье
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Джакпа
Констант Джакпа
66
0
Русс
Марко Русс
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Шрёк
Штефан Шрёк
90
0
Флум
Йоханнес Флум
71
0
Инуи
Такаши Инуи
83
0
Айхнер
Штефан Айхнер
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
90
0
Кадлец
Вацлав Кадлец
36'
36'
90
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Бакалорж
Марвин Бакалорж
0
Хоселу
Хоселу
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
46
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
10'
56'
10', 56'
90
0
Бендер
Свен Бендер
90
0
Ройс
Марко Ройс
86
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
71
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
0
Дурм
Эрик Дурм
0
Кель
Себастьян Кель
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Шибер
Юлиан Шибер
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг