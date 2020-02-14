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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Пищек 33
Санчо 50
Холанд 54
Геррейру 74
4:0
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Бундеслига, 22 тур
Бундеслига,
22 тур
Германия
14 февр. 2020, 22:30 МСК
14.02.2020, 22:30 МСК
пятница
Составы
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
74'
74'
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
90
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
33'
33'
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
27
Джан
Эмре Джан
90
23
Азар
Торган Азар
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
50'
50'
90
17
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
54'
54'
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
18
Балерди
Леонардо Балерди
10
Гетце
Марио Гетце
14
Шульц
Нико Шульц
8
Дауд
Махмуд Дауд
32
Рейна
Джованни Рейна
Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
18
Туре
Алмами Туре
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
3
Илсанкер
Штефан Илсанкер
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
10
Костич
Филип Костич
90
11
Гачинович
Мият Гачинович
90
33
Силва
Андре Силва
90
Запасные
32
Реннов
Фредерик Реннов
24
Да Коста
Данни Да Коста
25
Дурм
Эрик Дурм
20
Хасебе
Макото Хасебе
28
Кор
Доминик Кор
8
Соу
Джибриль Соу
15
Камада
Даичи Камада
9
Дост
Бас Дост
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса