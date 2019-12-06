Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Хинтереггер 65
Роде 86
2:2
Матч завершен
Герта
Берлин
Лукебакио 30
Груйич 63
Бундеслига, 14 тур

Бундеслига,

14 тур

Германия
6 дек. 2019, 22:30 МСК
6.12.2019, 22:30 МСК
пятница
Составы
Айнтрахт
мин
5
Фернандес
Желсон Фернандес
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
65'
65'
90
24
Да Коста
Данни Да Коста
90
32
Реннов
Фредерик Реннов
90
10
Костич
Филип Костич
90
18
Туре
Алмами Туре
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
90
33
Силва
Андре Силва
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
15
Камада
Даичи Камада
90
Запасные
29
Видвальд
Феликс Видвальд
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
25
Дурм
Эрик Дурм
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
17
Роде
Себастьян Роде
86'
16
Торро
Лукас Торро
7
Йовелич
Деян Йовелич
Герта
мин
1
Крафт
Томас Крафт
90
20
Боята
Дедрик Боята
90
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
6
Дарида
Владимир Дарида
90
4
Рекик
Карим Рекик
90
5
Штарк
Никлас Штарк
90
27
Зелке
Дави Зелке
90
15
Груйич
Марко Груйич
63'
63'
90
10
Дуда
Ондрей Дуда
90
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
90
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
30'
30'
90
Запасные
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
25
Торунарига
Джордан Торунарига
7
Левен
Эдуард Левен
16
Дилросун
Явайро Дилросун
8
Калу
Саломон Калу
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
30
Вольф
Мариус Вольф
14
Кепке
Паскаль Кепке