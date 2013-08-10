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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Герта
Берлин
Рамос 19
Брукс 33
Аллагуи 58
Аллагуи 60
Рамос 72
Ронни 90
6:1
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Майер 37
Бундеслига, 1 тур
Бундеслига,
1 тур
Германия
10 авг. 2013, 16:30 МСК
10.08.2013, 16:30 МСК
суббота
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Ндженг
Марсель Ндженг
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
83
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Брукс
Джон Энтони Брукс
33'
33'
90
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
0
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
76
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
73
0
Рамос
Адриан Рамос
19'
72'
19', 72'
90
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
58'
60'
58', 60'
90
Запасные
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
0
Пекарик
Петер Пекарик
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Клюге
Пеер Клюге
0
Ронни
Ронни
90'
0
Шульц
Нико Шульц
0
Вагнер
Сандро Вагнер
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Майер
Александер Майер
37'
37'
90
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Флум
Йоханнес Флум
46
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
46
0
Хоселу
Хоселу
90
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Инуи
Такаши Инуи
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Айхнер
Штефан Айхнер
0
Лакич
Срджан Лакич