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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Майер 36
1:0
Матч завершен
Герта
Берлин
Бундеслига, 18 тур
Бундеслига,
18 тур
Германия
25 янв. 2014, 20:30 МСК
25.01.2014, 20:30 МСК
суббота
Йохен Дреес
Йохен Дреес
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Джакпа
Констант Джакпа
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Майер
Александер Майер
36'
36'
90
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Инуи
Такаши Инуи
56
0
Айхнер
Штефан Айхнер
73
0
Розенталь
Ян Розенталь
85
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Вайс
Тобиас Вайс
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Кадлец
Вацлав Кадлец
0
Хоселу
Хоселу
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
73
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Пекарик
Петер Пекарик
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
78
0
Шульц
Нико Шульц
56
0
Нимайер
Петер Нимайер
90
0
Рамос
Адриан Рамос
90
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
90
Запасные
0
Ярстейн
Руне Ярстейн
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
0
Янкер
Кристоф Янкер
0
Ронни
Ронни
0
Ндженг
Марсель Ндженг
0
Мухтар
Хани Мухтар
0
Вагнер
Сандро Вагнер