Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Хинтереггер 1
1:0
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бундеслига, 1 тур

Бундеслига,

1 тур

Германия
18 авг. 2019, 16:30 МСК
18.08.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Даниэль Зиберт
Даниэль Зиберт
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
5
Фернандес
Желсон Фернандес
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
1
Трапп
Кевин Трапп
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
1'
1'
90
24
Да Коста
Данни Да Коста
90
28
Кор
Доминик Кор
65
4
Ребич
Анте Ребич
90
10
Костич
Филип Костич
90
11
Гачинович
Мият Гачинович
88
15
Камада
Даичи Камада
71
Запасные
29
Видвальд
Феликс Видвальд
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
25
Дурм
Эрик Дурм
18
Туре
Алмами Туре
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
17
Роде
Себастьян Роде
16
Торро
Лукас Торро
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
7
Йовелич
Деян Йовелич
Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
22
Фогт
Кевин Фогт
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
7
Рупп
Лукас Рупп
64
17
Цубер
Стивен Цубер
90
9
Бебу
Ильяс Бебу
90
38
Пош
Стефан Пош
90
8
Гайгер
Деннис Гайгер
71
29
Сков
Роберт Сков
79
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
2
Бренет
Джошуа Бренет
25
Акпогума
Кевин Акпогума
32
Грифо
Винченцо Грифо
18
Самассеку
Диадай Самассеку
19
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
28
Салаи
Адам Салаи