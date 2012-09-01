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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:4
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Майер 39
Швеглер 43
Майер 82
Ланиг 90
Бундеслига, 2 тур
Бундеслига,
2 тур
Германия
1 сент. 2012, 16:30 МСК
1.09.2012, 16:30 МСК
суббота
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Шрёк
Штефан Шрёк
90
0
Вайс
Тобиас Вайс
66
0
Руди
Себастьян Руди
46
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Дердийок
Эрен Дердийок
90
0
Вукчевич
Борис Вукчевич
46
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
0
Кастелс
Коэн Кастелс
0
Вестергор
Янник Вестергор
0
Салихович
Сеяд Салихович
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
0
Усами
Такаши Усами
0
Шипплок
Свен Шипплок
0
Хоселу
Хоселу
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Майер
Александер Майер
39'
82'
39'
82'
90
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
43'
43'
90
0
Роде
Себастьян Роде
88
0
Инуи
Такаши Инуи
85
0
Айхнер
Штефан Айхнер
81
0
Ошшен
Оливье Ошшен
90
Запасные
0
Николов
Ока Николов
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Демидов
Вадим Демидов
0
Кёлер
Бенджамин Кёлер
0
Ланиг
Мартин Ланиг
90'
0
Матмур
Карим Матмур
0
Хоффер
Эрвин Хоффер