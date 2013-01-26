Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Ланиг 35
Айхнер 67
2:1
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фолланд 65
Бундеслига, 19 тур

Бундеслига,

19 тур

Германия
26 янв. 2013, 17:30 МСК
26.01.2013, 17:30 МСК
суббота
Йохен Дреес
Йохен Дреес
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Челоцци
Стефано Челоцци
90
0
Майер
Александер Майер
90
0
Ланиг
Мартин Ланиг
35'
35'
71
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Инуи
Такаши Инуи
71
0
Айхнер
Штефан Айхнер
67'
67'
89
0
Матмур
Карим Матмур
90
Запасные
0
Николов
Ока Николов
0
Русс
Марко Русс
0
Джакпа
Констант Джакпа
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
0
Киттель
Сонни Киттель
0
Хоффер
Эрвин Хоффер
0
Ошшен
Оливье Ошшен
Хоффенхайм
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Вайс
Тобиас Вайс
76
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Усами
Такаши Усами
69
0
Окс
Патрик Окс
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
65'
65'
90
0
Хоселу
Хоселу
90
0
Адвинкула
Луис Адвинкула
46
Запасные
0
Кастелс
Коэн Кастелс
0
Абрахам
Давид Абрахам
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
0
Аква
Африйе Аква
0
Грифо
Винченцо Грифо
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Фирмино
Роберто Фирмино