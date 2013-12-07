Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Хоселу 48
1:2
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Шипплок 46
Фирмино 51
Бундеслига, 15 тур

Бундеслига,

15 тур

Германия
7 дек. 2013, 17:30 МСК
7.12.2013, 17:30 МСК
суббота
Составы
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Роде
Себастьян Роде
85
0
Инуи
Такаши Инуи
67
0
Кадлец
Вацлав Кадлец
88
0
Хоселу
Хоселу
48'
48'
90
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Джакпа
Констант Джакпа
0
Кемпф
Марк-Оливер Кемпф
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Розенталь
Ян Розенталь
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Лакич
Срджан Лакич
Хоффенхайм
мин
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
73
0
Граль
Йенс Граль
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Тольян
Джереми Тольян
90
0
Зюле
Никлас Зюле
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Шипплок
Свен Шипплок
46'
46'
69
0
Фирмино
Роберто Фирмино
51'
51'
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
79
Запасные
0
Кастелс
Коэн Кастелс
0
Абрахам
Давид Абрахам
0
Штробль
Тобиас Штробль
0
Салихович
Сеяд Салихович
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
0
Модест
Антони Модест