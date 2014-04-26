Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:0
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Бундеслига, 32 тур

Бундеслига,

32 тур

Германия
26 апр. 2014, 16:30 МСК
26.04.2014, 16:30 МСК
суббота
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
38
Хердлинг
Кай Хердлинг
69
13
Граль
Йенс Граль
90
2
Бек
Андреас Бек
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
25
Зюле
Никлас Зюле
90
6
Руди
Себастьян Руди
90
8
Полански
Юджен Полански
90
16
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
27
Модест
Антони Модест
90
10
Фирмино
Роберто Фирмино
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
28
Штольц
Александер Штольц
29
Вестергор
Янник Вестергор
36
Тольян
Джереми Тольян
21
Акпогума
Кевин Акпогума
11
Хамад
Джилоан Хамад
17
Гуай
Джозеф-Клод Гуай
22
Назарио
Бруно Назарио
Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
90
15
Джакпа
Констант Джакпа
90
4
Русс
Марко Русс
90
39
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
5
Самбрано
Карлос Самбрано
90
24
Юнг
Себастьян Юнг
90
14
Майер
Александер Майер
90
25
Барнетта
Транкильо Барнетта
36
13
Ланиг
Мартин Ланиг
90
16
Айхнер
Штефан Айхнер
71
9
Хоселу
Хоселу
90
Запасные
30
Видвальд
Феликс Видвальд
22
Челоцци
Стефано Челоцци
6
Очипка
Бастиан Очипка
27
Швеглер
Пирмин Швеглер
7
Розенталь
Ян Розенталь
17
Шрёк
Штефан Шрёк
10
Кадлец
Вацлав Кадлец