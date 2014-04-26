Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
США
Канада
Косово
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:0
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Бундеслига, 32 тур
Бундеслига,
32 тур
Германия
26 апр. 2014, 16:30 МСК
26.04.2014, 16:30 МСК
суббота
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
38
Хердлинг
Кай Хердлинг
69
13
Граль
Йенс Граль
90
2
Бек
Андреас Бек
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
25
Зюле
Никлас Зюле
90
6
Руди
Себастьян Руди
90
8
Полански
Юджен Полански
90
16
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
27
Модест
Антони Модест
90
10
Фирмино
Роберто Фирмино
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
28
Штольц
Александер Штольц
29
Вестергор
Янник Вестергор
36
Тольян
Джереми Тольян
21
Акпогума
Кевин Акпогума
11
Хамад
Джилоан Хамад
17
Гуай
Джозеф-Клод Гуай
22
Назарио
Бруно Назарио
Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
90
15
Джакпа
Констант Джакпа
90
4
Русс
Марко Русс
90
39
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
5
Самбрано
Карлос Самбрано
90
24
Юнг
Себастьян Юнг
90
14
Майер
Александер Майер
90
25
Барнетта
Транкильо Барнетта
36
13
Ланиг
Мартин Ланиг
90
16
Айхнер
Штефан Айхнер
71
9
Хоселу
Хоселу
90
Запасные
30
Видвальд
Феликс Видвальд
22
Челоцци
Стефано Челоцци
6
Очипка
Бастиан Очипка
27
Швеглер
Пирмин Швеглер
7
Розенталь
Ян Розенталь
17
Шрёк
Штефан Шрёк
10
Кадлец
Вацлав Кадлец