Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Стафилидис 48
1:2
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Дост 18
Чендлер 62
Бундеслига, 18 тур

Бундеслига,

18 тур

Германия
18 янв. 2020, 17:30 МСК
18.01.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Хоффенхайм
мин
12
Пентке
Филипп Пентке
90
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
48'
48'
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
38
Пош
Стефан Пош
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
8
Гайгер
Деннис Гайгер
90
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
90
27
Крамарич
Андрей Крамарич
90
9
Бебу
Ильяс Бебу
90
Запасные
28
Эссер
Михаэль Эссер
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
25
Акпогума
Кевин Акпогума
17
Цубер
Стивен Цубер
18
Самассеку
Диадай Самассеку
10
Даббур
Мунас Даббур
37
Локадия
Юрген Локадия
23
Адамян
Саркис Адамян
Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
62'
62'
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
18
Туре
Алмами Туре
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
10
Костич
Филип Костич
90
11
Гачинович
Мият Гачинович
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
9
Дост
Бас Дост
18'
18'
90
Запасные
32
Реннов
Фредерик Реннов
24
Да Коста
Данни Да Коста
25
Дурм
Эрик Дурм
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
28
Кор
Доминик Кор
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
33
Силва
Андре Силва
7
Йовелич
Деян Йовелич