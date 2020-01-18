Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Франция
Китай
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Стафилидис 48
1:2
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Дост 18
Чендлер 62
Бундеслига, 18 тур
Бундеслига,
18 тур
Германия
18 янв. 2020, 17:30 МСК
18.01.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Хоффенхайм
мин
12
Пентке
Филипп Пентке
90
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
48'
48'
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
38
Пош
Стефан Пош
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
8
Гайгер
Деннис Гайгер
90
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
90
27
Крамарич
Андрей Крамарич
90
9
Бебу
Ильяс Бебу
90
Запасные
28
Эссер
Михаэль Эссер
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
25
Акпогума
Кевин Акпогума
17
Цубер
Стивен Цубер
18
Самассеку
Диадай Самассеку
10
Даббур
Мунас Даббур
37
Локадия
Юрген Локадия
23
Адамян
Саркис Адамян
Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
62'
62'
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
18
Туре
Алмами Туре
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
10
Костич
Филип Костич
90
11
Гачинович
Мият Гачинович
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
9
Дост
Бас Дост
18'
18'
90
Запасные
32
Реннов
Фредерик Реннов
24
Да Коста
Данни Да Коста
25
Дурм
Эрик Дурм
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
28
Кор
Доминик Кор
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
33
Силва
Андре Силва
7
Йовелич
Деян Йовелич