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Филлип Бардсли
№26
Защитник
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Команда
Бернли
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
28 июня 1985 (35) лет
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Бернли
-:-
Брайтон & Хов
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
-
Брайтон & Хов
-
18.07.2020
18 июля 2020
сб
19:30
Норвич Сити
0 : 2
Бернли
18.07.2020
18 июля 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Норвич Сити
0
Бернли
2
минуты: 1' - 90'
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:00
Бернли
1 : 1
Вулверхэмптон
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2020
11 июля 2020
сб
17:00
Ливерпуль
1 : 1
Бернли
88'
88'
88'
11.07.2020
11 июля 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
1
Бернли
1
минуты: 1' - 90'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:00
Вест Хэм
0 : 1
Бернли
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
0
Бернли
1
минуты: 1' - 90'
05.07.2020
05 июля 2020
вс
14:00
Бернли
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
05.07.2020
05 июля 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
1
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'
29.06.2020
29 июня 2020
пн
22:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Бернли
29.06.2020
29 июня 2020
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Кристал Пэлас
0
Бернли
1
минуты: 1' - 90'
25.06.2020
25 июня 2020
чт
20:00
Бернли
1 : 0
Уотфорд
25.06.2020
25 июня 2020
чт
20:00
был в запасе
Бернли
1
Уотфорд
0
был в запасе
07.03.2020
07 марта 2020
сб
20:30
Бернли
1 : 1
Тоттенхэм
07.03.2020
07 марта 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Бернли
1
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Бернли
39'
39'
39'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
0
Бернли
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Бернли
3 : 0
Борнмут
64'
64'
64'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
3
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:30
Саутгемптон
1 : 2
Бернли
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Бернли
2
минуты: 1' - 90'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
Бернли
0 : 0
Арсенал
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Бернли
0
Арсенал
0
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Бернли
2 : 1
Лестер Сити
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
2
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Челси
3 : 0
Бернли
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Челси
3
Бернли
0
был в запасе
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
22:45
Бернли
0 : 2
Манчестер Юнайтед
23'
23'
23'
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Бернли
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 90'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Эвертон
1 : 0
Бернли
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Эвертон
1
Бернли
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Борнмут
0 : 1
Бернли
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
0
Бернли
1
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Бернли
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
03.12.2019
03 дек. 2019
вт
23:15
Бернли
1 : 4
Манчестер Сити
03.12.2019
03 дек. 2019
вт
23:15
минуты: 1' - 90'
Бернли
1
Манчестер Сити
4
минуты: 1' - 90'
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