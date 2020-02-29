Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:0
Матч завершен
Бернли
Бернли
АПЛ, 28 тур

АПЛ,

28 тур

Англия
29 февр. 2020, 18:00 МСК
29.02.2020, 18:00 МСК
суббота
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
28
Роуз
Дэнни Роуз
90
18
Фернандес
Федерико Фернандес
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
11
Гэйл
Дуайт Гэйл
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
24
Альмирон
Мигель Альмирон
90
12
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
78
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
20
Лежен
Флориан Лежен
5
Шер
Фабиан Шер
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
42
Бенталеб
Набиль Бенталеб
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
19
Родригес
Джей Родригес
90
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
90
4
Корк
Джек Корк
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
27
Выдра
Матей Выдра
58
Запасные
20
Харт
Джо Харт
23
Питерс
Эрик Питерс
28
Лонг
Кевин Лонг
25
Леннон
Аарон Леннон
9
Вуд
Крис Вуд
12
Брэди
Робби Брэди