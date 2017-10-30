Матч завершен
Бернли
Бернли
Хендрик 74
1:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 10 тур

АПЛ,

10 тур

Англия
30 окт. 2017, 23:00 МСК
30.10.2017, 23:00 МСК
понедельник
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
6
Ми
Бен Ми
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
16
Дефур
Стивен Дефур
76
4
Корк
Джек Корк
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
74'
74'
90
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
90
12
Брэди
Робби Брэди
90
10
Барнс
Эшли Барнс
90
Запасные
22
Линдегаард
Андерс Линдегаард
26
Бардсли
Филлип Бардсли
28
Лонг
Кевин Лонг
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
18
Вествуд
Эшли Вествуд
9
Воукс
Сэм Воукс
21
Уэллс
Нахки Уэллс
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Эллиот
Роб Эллиот
90
20
Лежен
Флориан Лежен
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
10
Диаме
Мухамед Диаме
83
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
79
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
21
Хоселу
Хоселу
90
30
Атсу
Кристиан Атсу
90
17
Перес
Айосе Перес
76
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
27
Гамес
Хесус Гамес
2
Кларк
Киран Кларк
14
Хэйден
Айзек Хэйден
24
Савье
Анри Савье
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
7
Мерфи
Джош Мерфи