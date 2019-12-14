Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Англия
Китай
Франция
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Бернли
Бернли
Вуд 58
1:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
14 дек. 2019, 18:00 МСК
14.12.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Бернли
мин
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
9
Вуд
Крис Вуд
58'
58'
90
4
Корк
Джек Корк
90
23
Питерс
Эрик Питерс
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
10
Барнс
Эшли Барнс
90
1
Поп
Ник Поп
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
Запасные
20
Харт
Джо Харт
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
25
Леннон
Аарон Леннон
8
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
19
Родригес
Джей Родригес
27
Выдра
Матей Выдра
12
Брэди
Робби Брэди
Ньюкасл Юнайтед
мин
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
90
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
18
Фернандес
Федерико Фернандес
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
5
Шер
Фабиан Шер
90
30
Атсу
Кристиан Атсу
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
90
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
90
Запасные
21
Эллиот
Роб Эллиот
20
Лежен
Флориан Лежен
17
Крафт
Эмиль Крафт
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
13
Муто
Йосинори Муто