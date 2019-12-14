Матч завершен
Бернли
Бернли
Вуд 58
1:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 17 тур

АПЛ,

17 тур

Англия
14 дек. 2019, 18:00 МСК
14.12.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Бернли
мин
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
9
Вуд
Крис Вуд
58'
58'
90
4
Корк
Джек Корк
90
23
Питерс
Эрик Питерс
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
10
Барнс
Эшли Барнс
90
1
Поп
Ник Поп
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
Запасные
20
Харт
Джо Харт
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
25
Леннон
Аарон Леннон
8
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
19
Родригес
Джей Родригес
27
Выдра
Матей Выдра
12
Брэди
Робби Брэди
Ньюкасл Юнайтед
мин
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
90
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
18
Фернандес
Федерико Фернандес
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
5
Шер
Фабиан Шер
90
30
Атсу
Кристиан Атсу
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
90
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
90
Запасные
21
Эллиот
Роб Эллиот
20
Лежен
Флориан Лежен
17
Крафт
Эмиль Крафт
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
13
Муто
Йосинори Муто