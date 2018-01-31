Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Ласселлс 65
1:1
Матч завершен
Бернли
Бернли
Воукс 85
АПЛ, 25 тур

АПЛ,

25 тур

Англия
31 янв. 2018, 22:45 МСК
31.01.2018, 22:45 МСК
среда
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
65'
65'
90
10
Диаме
Мухамед Диаме
90
23
Мерино
Микель Мерино
90
15
Кенеди
Роберт Кенеди
90
21
Хоселу
Хоселу
90
30
Атсу
Кристиан Атсу
90
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
41
Вудман
Фредди Вудман
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
8
Шелви
Джонджо Шелви
14
Хэйден
Айзек Хэйден
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
7
Мерфи
Джош Мерфи
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
6
Ми
Бен Ми
90
28
Лонг
Кевин Лонг
90
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
90
4
Корк
Джек Корк
90
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
90
10
Барнс
Эшли Барнс
90
Запасные
22
Линдегаард
Андерс Линдегаард
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
25
Леннон
Аарон Леннон
20
Ульвестад
Фредрик Ульвестад
7
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
9
Воукс
Сэм Воукс
85'
21
Уэллс
Нахки Уэллс