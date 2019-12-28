Матч завершен
Бернли
Бернли
0:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Марсьяль 44
Рэшфорд 90
АПЛ, 20 тур

АПЛ,

20 тур

Англия
28 дек. 2019, 22:45 МСК
28.12.2019, 22:45 МСК
суббота
Составы
Бернли
мин
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
9
Вуд
Крис Вуд
90
4
Корк
Джек Корк
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
10
Барнс
Эшли Барнс
90
1
Поп
Ник Поп
90
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
Запасные
20
Харт
Джо Харт
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
28
Лонг
Кевин Лонг
8
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
19
Родригес
Джей Родригес
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
12
Брэди
Робби Брэди
Манчестер Юнайтед
мин
18
Янг
Эшли Янг
90
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
31
Матич
Неманья Матич
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
44'
44'
90
17
Фред
Фред
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
15
Перейра
Андреас Перейра
90
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90'
90'
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
90
53
Уильямс
Брендон Уильямс
90
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
4
Джонс
Фил Джонс
23
Шоу
Люк Шоу
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
8
Мата
Хуан Мата
14
Лингард
Джесси Лингард
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд