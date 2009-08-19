Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Кения
Англия
Канада
Косово
США
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Бернли
Бернли
Блэйк 19
1:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
19 авг. 2009, 21:45 МСК
19.08.2009, 21:45 МСК
среда
Алан Уайли
Алан Уайли
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Джордан
Стефан Джордан
90
0
Бикей
Андре Бикей
90
0
Карлайл
Кларк Карлайл
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
90
0
Александер
Грэм Александер
74
0
Маккэн
Крис Маккэн
90
0
Блэйк
Робби Блэйк
19'
19'
90
0
Патерсон
Мартин Патерсон
74
0
Флетчер
Стивен Флетчер
81
Запасные
0
Пенни
Диего Пенни
0
Кальвенес
Кристиан Кальвенес
0
МакДональд
Кевин МакДональд
0
Иглс
Крис Иглс
0
Гудьонссон
Джои Гудьонссон
0
Герреро
Фернандо Герреро
0
Томпсон
Стивен Томпсон
Манчестер Юнайтед
мин
0
Фостер
Бен Фостер
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Браун
Уэс Браун
72
0
Эванс
Джонни Эванс
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
90
0
Гиггз
Райан Гиггз
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Андерсон
Андерсон
59
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
90
0
Руни
Уэйн Руни
90
0
Оуэн
Майкл Оуэн
64
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Невилл
Гари Невилл
0
Де Лат
Ритчи Де Лат
0
Скоулз
Пол Скоулз
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
0
Гибсон
Даррон Гибсон
0
Бербатов
Димитар Бербатов