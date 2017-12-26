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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лингард 53
Лингард 90
2:2
Матч завершен
Бернли
Бернли
Барнс 3
Дефур 36
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
26 дек. 2017, 18:00 МСК
26.12.2017, 18:00 МСК
вторник
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
5
Рохо
Маркос Рохо
90
23
Шоу
Люк Шоу
90
8
Мата
Хуан Мата
90
31
Матич
Неманья Матич
90
6
Погба
Поль Погба
90
10
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
17
Блинд
Дейли Блинд
2
Линделеф
Виктор Линделеф
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
21
Эррера
Андер Эррера
14
Лингард
Джесси Лингард
53', 90'
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
6
Ми
Бен Ми
90
28
Лонг
Кевин Лонг
90
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
90
16
Дефур
Стивен Дефур
36'
36'
90
4
Корк
Джек Корк
90
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
90
10
Барнс
Эшли Барнс
3'
3'
90
Запасные
22
Линдегаард
Андерс Линдегаард
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
8
Марни
Дин Марни
18
Вествуд
Эшли Вествуд
9
Воукс
Сэм Воукс
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
21
Уэллс
Нахки Уэллс