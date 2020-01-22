Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:2
Матч завершен
Бернли
Бернли
Вуд 39
Родригес 56
АПЛ, 24 тур

АПЛ,

24 тур

Англия
22 янв. 2020, 23:15 МСК
22.01.2020, 23:15 МСК
среда
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
53
Уильямс
Брендон Уильямс
69
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
31
Матич
Неманья Матич
90
8
Мата
Хуан Мата
90
17
Фред
Фред
90
15
Перейра
Андреас Перейра
46
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
69
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
23
Шоу
Люк Шоу
3
Байи
Эрик Байи
20
Далот
Диогу Далот
14
Лингард
Джесси Лингард
28
Гомес
Анхель Гомес
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
Бернли
мин
1
Поп
Ник Поп
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
90
4
Корк
Джек Корк
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
19
Родригес
Джей Родригес
56'
56'
90
9
Вуд
Крис Вуд
39'
39'
90
Запасные
20
Харт
Джо Харт
23
Питерс
Эрик Питерс
28
Лонг
Кевин Лонг
25
Леннон
Аарон Леннон
27
Выдра
Матей Выдра
12
Брэди
Робби Брэди