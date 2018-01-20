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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бернли
Бернли
0:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Марсьяль 54
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
20 янв. 2018, 18:00 МСК
20.01.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
90
16
Дефур
Стивен Дефур
90
4
Корк
Джек Корк
90
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
90
10
Барнс
Эшли Барнс
90
Запасные
22
Линдегаард
Андерс Линдегаард
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
28
Лонг
Кевин Лонг
18
Вествуд
Эшли Вествуд
7
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
9
Воукс
Сэм Воукс
21
Уэллс
Нахки Уэллс
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
8
Мата
Хуан Мата
90
31
Матич
Неманья Матич
90
6
Погба
Поль Погба
90
14
Лингард
Джесси Лингард
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
54'
54'
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
5
Рохо
Маркос Рохо
23
Шоу
Люк Шоу
27
Феллайни
Маруан Феллайни
21
Эррера
Андер Эррера
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд