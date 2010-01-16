Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Бербатов 64
Руни 69
Диуф 90
3:0
Матч завершен
Бернли
Бернли
АПЛ, 22 тур

АПЛ,

22 тур

Англия
16 янв. 2010, 18:00 МСК
16.01.2010, 18:00 МСК
суббота
Ли Проберт
Ли Проберт
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Браун
Уэс Браун
90
0
Эванс
Джонни Эванс
90
0
Невилл
Гари Невилл
90
0
Нани
Нани
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
65
0
Скоулз
Пол Скоулз
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Руни
Уэйн Руни
69'
69'
74
0
Бербатов
Димитар Бербатов
64'
64'
73
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Фабио
Фабио
0
Рафаэл
Рафаэл
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
0
Андерсон
Андерсон
0
Оуэн
Майкл Оуэн
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90'
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Джордан
Стефан Джордан
90
0
Эдгар
Дэвид Эдгар
90
0
Дафф
Майкл Дафф
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Иглс
Крис Иглс
84
0
Александер
Грэм Александер
90
0
МакДональд
Кевин МакДональд
73
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
90
0
Наджент
Дэвид Наджент
90
0
Флетчер
Стивен Флетчер
35
Запасные
0
Пенни
Диего Пенни
0
Кальвенес
Кристиан Кальвенес
0
Экерсли
Ричард Экерсли
0
Гудьонссон
Джои Гудьонссон
0
Герреро
Фернандо Герреро
0
Томпсон
Стивен Томпсон
0
Блэйк
Робби Блэйк