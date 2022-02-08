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Бернли VS Манчестер Юнайтед
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Бернли - Манчестер Юнайтед: 08 февраля 2022 смотреть онлайн
Бернли
Бернли
-:-
Бернли - Манчестер Юнайтед: 08 февраля 2022 смотреть онлайн
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
8 февр. 2022, 22:45 МСК
8.02.2022, 22:45 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Бернли
мин
25
Норрис
Уилл Норрис
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
34
Данн
Джимми Данн
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
11
Макнил
Дуайт Макнил
4
Корк
Джек Корк
18
Вествуд
Эшли Вествуд
8
Браунхилл
Джош Браунхилл
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
9
Вуд
Крис Вуд
Запасные
15
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
-
23
Питерс
Эрик Питерс
-
45
Дрисколл-Гленнон
Энтони Дрисколл-Гленнон
-
31
Нарти
Ричард Нарти
-
19
Родригес
Джей Родригес
-
27
Выдра
Матей Выдра
-
10
Барнс
Эшли Барнс
-
38
Ричардсон
Льюис Ричардсон
-
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
3
Байи
Эрик Байи
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
6
Погба
Поль Погба
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Запасные
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
5
Магуайр
Гарри Магуайр
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
8
Мата
Хуан Мата
-
31
Матич
Неманья Матич
-
17
Фред
Фред
-
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Прошлые матчи
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Бернли
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
3
Бернли
1
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:15
Бернли
0 : 1
Манчестер Юнайтед
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:15
Бернли
0
Манчестер Юнайтед
1
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
23:15
Манчестер Юнайтед
0 : 2
Бернли
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
23:15
Манчестер Юнайтед
0
Бернли
2
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
22:45
Бернли
0 : 2
Манчестер Юнайтед
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
22:45
Бернли
0
Манчестер Юнайтед
2
29.01.2019
29 янв. 2019
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Бернли
29.01.2019
29 янв. 2019
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
2
Бернли
2
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
18:00
Бернли
0 : 2
Манчестер Юнайтед
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
18:00
Бернли
0
Манчестер Юнайтед
2
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
18:00
Бернли
0 : 1
Манчестер Юнайтед
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
18:00
Бернли
0
Манчестер Юнайтед
1
26.12.2017
26 дек. 2017
вт
18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Бернли
26.12.2017
26 дек. 2017
вт
18:00
Манчестер Юнайтед
2
Бернли
2
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:15
Бернли
0 : 2
Манчестер Юнайтед
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:15
Бернли
0
Манчестер Юнайтед
2
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Бернли
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
0
Бернли
0
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
22:45
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Бернли
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
22:45
Манчестер Юнайтед
3
Бернли
1
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
14:45
Бернли
0 : 0
Манчестер Юнайтед
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
14:45
Бернли
0
Манчестер Юнайтед
0
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Бернли
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
3
Бернли
0
19.08.2009
19 авг. 2009
ср
21:45
Бернли
1 : 0
Манчестер Юнайтед
19.08.2009
19 авг. 2009
ср
21:45
Бернли
1
Манчестер Юнайтед
0
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